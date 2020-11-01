Голышмановские волонтеры работают дистанционно и бесконтактно

| Фото: штаб акции "Мы вместе" Голышманово | Фото: штаб акции "Мы вместе" Голышманово

Работа волонтеров штаба акции "Мы вместе" в Голышманово организована дистанционно, в штабе никого нет. Заказы обратившимся передаются бесконтактно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель штаба акции "Мы вместе" Голышмановского городского округа Елена Воронова.

"Все волонтеры прошли инструктаж. В квартиру тех, кто сделал заказ на доставку продуктов питания, лекарств, заходить нельзя. Мы не собираемся в штабе, работаем дистанционно. У каждого добровольца есть средства индивидуальной защиты", - сказала она.

27 волонтеров в возрасте от 25 лет и старше заняты в штабе. В состав тех, кто с начала пандемии решил добровольно помогать нуждающимся, вошли учителя, специалисты молодежной сферы, библиотекари, сотрудники общественных организаций.

Два автомобиля есть у волонтеров. Работа организована через Комплексный центр соцобслуживания. Диспетчер кол-центра передает заявки волонтерам.

"Мы работаем с 28 марта 2020 года и практически не закрывались. Летом только было затишье. Сейчас вызовов становится все больше. Особенно после того, как в регионе объявили самоизоляцию для пожилых. Чаще всего заказывают лекарства, продукты питания", - говорит Елена Воронова.

Волонтеры штаба помощи #МыВместе проводят и информационную работу с населением. Объясняют жителям округа, насколько важно беречь себя и соблюдать меры предосторожности.

К Новому году голышмановские добровольцы проведут акцию для своих подопечных: сделают открытки и сформируют продуктовые кульки.

Анжела Лебедева