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Югорчанин склонил тюменского подростка к употреблению наркотиков

Происшествия, 15:43 03 декабря 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, повлекшее тяжкие последствия, направлено в суд в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

21-летний житель Сургута в июне 2020 года приехал в Тюмень и какое-то время жил дома у друга детства, после чего съехал на съемную квартиру. 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к знакомым на съемную квартиру. Обвиняемый стал угощать всех наркотиками, в том числе склонил несовершеннолетнюю к употреблению запрещенных веществ. Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление, несовершеннолетняя впала в кому. Злоумышленник покинул квартиру.

23 июля он был задержан и впоследствии заключен под стражу. Потерпевшая до сих пор находится в тяжелом состоянии.

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