Руководители тюменских предприятий удостоены наград Совета Федерации

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Гендиректор Тюменского аккумуляторного завода Александр Кореляков и руководитель "Объединения когнитивных ассоциативных систем" Вадим Филиппов получили благодарственные письма председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко за вклад в социально-экономическое развитие области.

История Тюменского аккумуляторного завода началась в годы Великой Отечественной войны. Сегодня предприятие выпускает несколько сот наименований аккумуляторных батарей и соответствующего оборудования. Его продукция пользуется высоким спросом в России и за рубежом. Благодаря усилиям трудового коллектива во главе с Александром Кореляковым на заводе ежегодно реализуется масштабная программа модернизации и расширения производственной базы, на 70% используется оборудование собственного производства.

Компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" под руководством Вадима Филиппова внедрила инновационные нейросетевые системы искусственного интеллекта в банках, на крупных промышленных предприятиях, в федеральных и региональных органах власти.

"В Тюменской области сложились самые благоприятные условия для развития инновационного бизнеса. Этим она очень выгодно отличается от подавляющего большинства российских регионов", - отметил Вадим Филиппов.

По его мнению, награда Совета Федерации РФ – это не только признание заслуг компании, но и стимул для будущих достижений.

"Когда руководители наших тюменских компаний и предприятий отмечаются наградами столь высокого уровня, это очень позитивно отражается на репутации региона, повышает его привлекательность в глазах потенциальных инвесторов", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.