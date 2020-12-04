Большая часть полимеров с "ЗапСибНефтехима" уходит на экспорт

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

1,3 млрд долларов в год — к такой цифре планирует прийти экспорт тобольского "ЗапСибНефтехима" к 2025 году за счет увеличения выпуска продукции до 1,5 млн тонн в год, сообщает СИБУР.

В компании отмечают, что Россия остается приоритетным рынком для продукции СИБУРа, но потребление полимеров в мире растет быстрее, чем ВВП. Только за девять месяцев 2020 года 75% полимеров с предприятия ушли на рынки Азии, преимущественно Китая, Турции и Европы. В правлении компании рассчитывают на продолжение динамичного роста, прежде всего в странах Азии.

Со временем баланс будет меняться в сторону внутреннего рынка, отмечают эксперты.

Напомним, нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР - крупнейший в новейшей истории России и входит в пятерку самых масштабных подобных предприятий в мире. Основная доля того, что создают на тобольской площадке, - наиболее распространенные в мире полимеры: полиэтилен (около 1,5 млн тонн в год) и полипропилен (около 500 тыс. тонн). 1 декабря комбинат посетил президент России Владимир Путин. Он назвал его грандиозным проектом и отметил, что деятельность завода полностью отвечает российским и международным природоохранным нормам. На предприятии налажен экологичный способ производства, здесь действует замкнутая система водоснабжения – без образования сточных вод.

Дарья Казакова