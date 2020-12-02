Тобольский "ЗапСибНефтехим" впечатлил Владимира Путина

| Фото: https://zsnh.sibur.ru/ | Фото: https://zsnh.sibur.ru/

Грандиозным проектом назвал "ЗапСибНефтехим" президент России Владимир Путин во время визита в Тобольск 1 декабря. Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, ознакомился с образцами готовой продукции.

На совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое он проводит в режиме ВКС, президент напомнил, что за 52 месяца было построено одно из крупнейших предприятий страны и в мире.

"Здесь на совещании присутствуют люди, которые на подобных объектах бывали не раз, но вы знаете, что они, конечно, впечатляют – целый город, грандиозный проект", - цитируют Путина на сайте Кремля.

Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов, позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ. Снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки в нашей стране, акцентировал глава государства. С 2010 по 2019 годы сжигание в РФ упало с 25,7% до 18,5%.

Важным назвал руководитель страны и то, что деятельность тобольского завода полностью отвечает российским и международным природоохранным нормам. На предприятии налажен экологичный способ производства, здесь действует замкнутая система водоснабжения – без образования сточных вод.

"Кстати говоря, для этого региона это особенно важно. Мы с губернатором будем встречаться сегодня еще отдельно, говорить по проблемам региона. Одна из проблем – это загрязненность водоемов. Но это производство обеспечивает нулевой сброс, и, конечно, к этому нужно стремиться", - обозначил Владимир Путин.

Он поблагодарил всех без исключения участников строительства, пожелал предприятию успешной работы и выразил надежду, что число таких перспективных проектов, как "ЗапСибНефтехим", будет только расти.