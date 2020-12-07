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Дом Селеверстова-Брандта в Тюмени выставили на торги

Экономика, 11:49 07 декабря 2020

департамент имущественных отношений Тюменской области

Деревянное здание, известное как дом С. Г. Селеверстова — Л. Х. Брандта, выставили на торги. Заявку на участие можно подать до 14 января 2021 года, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Начальная цена объекта — чуть более 20 млн рублей, задаток составит 20% от стартовой цены. Торги пройдут в онлайн-формате 20 января 2021 г.

Дом, построенный в 1905 году, по другим данным — в конце XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения. Он представляет ценность как уникальный в архитектурно-планировочном и декоративно-художественном отношениях образец деревянной архитектуры Тюмени. Примечательна объемная композиция и резной декор фасада. Новому собственнику предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта.

департамент имущественных отношений Тюменской области департамент имущественных отношений Тюменской области ﻿

Здание расположено в историческом центре Тюмени — на улице Комсомольской, 6. Оно продается с земельным участком. Это самый большой дом в застройке старого купеческого квартала. Стефан Григорьевич Селиверстов был купцом Второй гильдии, тюменским судовладельцем, а Лейба Хаимович Брандт — представитель тюменского клана Брандтов, тоже купец.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены по ссылке и на сайте проекта "Объекты реновации". Также можно уточнить детали, позвонив специалистам областного департамента имущественных отношений по телефону (3452) 69-01-78.

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# дом , объект культурного наследия , торги

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