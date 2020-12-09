В Тюмени наркомана приговорили к заключению за покупку мефедрона

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

К трем годам колонии приговорил тюменский суд наркозависимого за приобретение и хранение мефедрона. 35-летний мужчина проживал в Тюмени без регистрации и гражданства, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 24 февраля сотрудники патрульно-постовой службы в лесополосе по ул. 30 лет Победы остановили прохожего для проверки документов. Он попытался скрыться.

При задержании у беглеца выпали 16 свертков с мефедроном общей массой более 16 грамм. Мужчина находился при этом в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.