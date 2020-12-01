Более половины жителей Тюменской области привиты от гриппа

| Фото: Областная больница № 4 Ишима | Фото: Областная больница № 4 Ишима

Более 50% населения Тюменской области привиты от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире.

Она напомнила, что вирус гриппа в регионе пока не циркулирует, вакцинация продолжается. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В свободном доступе взрослая и детская вакцина. Руководителям предприятий замгубернатора напомнила о возможности привить сразу весь коллектив – для этого нужно подать заявку в медучреждение, к которому территориально относится компания.

"Я настоятельно рекомендую всем поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Делать ее можно и нужно – она не опасна. Даже в случае заражения коронавирусом вакцина может ослабить его течение", - отметила Ольга Кузнечевских.

Она попросила жителей региона ответственно относиться к здоровью, избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а в случае заболевания оставаться дома и не заражать других.

Евгения Шевцова