Более половины жителей Тюменской области привиты от гриппа
Более 50% населения Тюменской области привиты от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире.
Она напомнила, что вирус гриппа в регионе пока не циркулирует, вакцинация продолжается. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В свободном доступе взрослая и детская вакцина. Руководителям предприятий замгубернатора напомнила о возможности привить сразу весь коллектив – для этого нужно подать заявку в медучреждение, к которому территориально относится компания.
"Я настоятельно рекомендую всем поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Делать ее можно и нужно – она не опасна. Даже в случае заражения коронавирусом вакцина может ослабить его течение", - отметила Ольга Кузнечевских.
Она попросила жителей региона ответственно относиться к здоровью, избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а в случае заболевания оставаться дома и не заражать других.
Евгения Шевцова