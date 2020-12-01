Тюменские предприниматели передали защитные костюмы для станции скорой помощи

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Набор средств индивидуальной защиты, бактерицидные облучатели, дезинфицирующие средства – всего 10 тыс. единиц – передали тюменские компании работникам скорой помощи в Тюмени в ноябре и декабре 2020 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

Также они подарили медикам два инфекционных бокса для транспортировки пациентов. Так они выразили благодарность врачам за их труд во время пандемии.

"Всем необходимым мы укомплектованы, но эти дополнительные ресурсы позволят усилить меры безопасности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медикам сейчас сложно – людей болеет много, нагрузка растет. Нам приятно ощутить такую заботу, она вдохновляет на еще большие профессиональные победы", – рассказала главный фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Тоболкина.

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В наборах - защитные лицевые щитки, маски-респираторы с высокой степенью защиты, одноразовые комбинезоны больших размеров, чтобы их было удобно надевать поверх теплой одежды, одноразовые костюмы для инфекционистов.

"Бригады выезжают и на ДТП, и на пожары. В экстренных случаях работают со всеми пациентами, независимо от их эпидемиологического статуса. Защитная экипировка полностью герметична и защищает медика, пока он помогает пострадавшему", – добавила Анастасия Тоболкина.

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Подстанции скорой медицинской помощи дооснастят передвижными бактерицидными рециркуляторами закрытого и открытого типов. Первые обеззараживают воздух, вторые – еще и поверхности в помещениях.

Как отметили представители одной из компаний – участников акции, помогать медикам в такое сложное время – важная миссия для всех. Особенно это касается работников скорой помощи, ведь они трудятся на передовой, в непосредственной близости к вирусу. Организаторы надеются, что совместными усилиями медиков и жителей региона эпидемиологическая ситуация стабилизируется и все вернутся к привычному образу жизни.