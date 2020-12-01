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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут поставить прививку от гриппа на парковке ТЦ

Общество, 17:21 11 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Поставить прививку от гриппа тюменцы могут в вакциномобилях 12 и 13 декабря, сообщает областной департамент здравоохранения.

12 декабря кабинет на колесах будет работать около ТЦ "Кристалл" с 11 до 15 часов, "Метро" - с 13 до 17 часов, "Гудвин" - с 12 до 17 часов, "Орион" - с 12 до 15 часов, "Фаворит" - с 12 до 17 часов.

13 декабря тюменцев ждут около ТЦ "Кристалл" с 11 до 15 часов, "Метро" - с 13 до 17 часов, "Галерея Вояж" - с 12 до 17 часов, "Фаворит" - с 12 до 17 часов.

Организаторы приглашают совместить шопинг с полезным – защитить себя от гриппа.

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# вакцинация , прививка , торговые центры

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