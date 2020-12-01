Роды в пандемию: как работает моногоспиталь для беременных в Тюмени

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Работа моногоспиталя для беременных в Тюмени четко отлажена: определены отдельные маршруты врачей и пациентов, красная и чистая зоны, пункты приема медицинской одежды и белья.

Как рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области, главный врач перинатального центра Ирина Кукарская, на это ушло немало времени и сил. "Есть четкие требования, когда учреждение может считаться именно коронавирусным моногоспиталем. Это и шлюзование, и проведение кислородопроводов, и капитальные строительные работы. Целый месяц ушел на то, чтобы оборудовать моногоспиталь по всем стандартам", - отметила она.

Сегодня учреждение принимает беременных с пневмонией, подтвержденным диагнозом COVID-19 и другими респираторными вирусными инфекциями. В штате не только акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, но и врачи-инфекционисты. Роды принимают круглосуточно.

По словам руководителя моногоспиталя Романа Марченко, во время пандемии акушеры стали еще и терапевтами: следят за состоянием пациенток, напоминают о дыхательной гимнастике, подбадривают. Беременные особо тревожные, поэтому психологическая поддержка для них крайне важна.

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"Конечно, персоналу тяжело работать в новых условиях, но все понимают, каким благим делом они занимаются. Для нас каждые роды – праздник. Радуемся: плюс еще один человечек в большой команде", - рассказал Роман Марченко.

Сразу после родов ребенок и мама находятся в разных отделениях и воссоединяются только после выздоровления. Обычно это занимает более двух недель. Все это время неонатологи находятся с мамами в постоянном контакте: каждый день рассказывают о состоянии новорожденного, отправляют фото и видео.

"В нашем госпитале это обязательно. Все понимают, что разлука с ребенком дается тяжело. Такой контакт помогает мамам быстрее идти на поправку, а это – самое главное", - заключил Роман Марченко.

Евгения Шевцова