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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для беременных COVID-19 особенно опасен, напоминает акушер-гинеколог

Общество, 15:27 14 декабря 2020

perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

В шесть раз повышает коронавирус риск осложнений при беременности, напоминает главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области, главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.

"Риск осложнений на любом сроке беременности чрезвычайно высок. Сложно ли протекает коронавирус у беременных? Однозначно - да. Осложнения инфекции тоже среди этой группы встречаются чаще", - отметила Ирина Кукарская.

Она призвала жительниц Тюменской области внимательно следить за состоянием и своевременно обращаться за медицинской помощи при любых проявлениях болезни. В целом беременным нужно особенно избегать мест массового скопления, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Евгения Шевцова

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# беременные женщины , Ирина Кукарская

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