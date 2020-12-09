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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач рассказала, как COVID-19 влияет на нервную систему

Общество, 13:03 09 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области ВК

Ангиотензин-превращающий фермент 2 – основная молекула-носитель вируса SARS-CoV-2. Связываясь с ней, вирус проникает в нервную систему и поражает нейроны и другие клетки.

Так главврач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева объяснила схему циркуляции коронавируса в нервной системе поражения им других органов и частей ЦНС.

Указала она и на опосредованное влияние вируса на нервную систему: он может обострять хронические заболевания, которые повышают риск неврологических патологий. В связи с этим пациентам с COVID-19 рекомендуется обращаться к врачу при любых непривычных неврологических симптомах.

Евгения Шевцова

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# врачи , коронавирус , неврология

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