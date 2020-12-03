Тюменка надеется, что вакцина от коронавируса вернет ее к активной жизни

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вернуться к активному образу жизни мечтает тюменка Татьяна Мосеева. Это ее основная цель участия в испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона".

"До пандемии я занималась спортом, каталась на горных лыжах, плавала по два километра три раза в неделю. Считаю, что это нужно, чтобы оставаться здоровой и активной как можно дольше. В пандемию коронавирусом переболели многие родственники. Один из них в тяжелой форме, после пневмонии осталась фиброзная ткань в легких. Под впечатлением я решила привиться, тем более, если это позволит вернуться в спортзал", - поделилась Татьяна Мосеева.

Она призналась, что сына решение мамы расстроило - он беспокоится за нее. Однако тюменка непреклонна. "Если бы вакцина была опасна, вряд ли первыми привили врачей. Они сегодня особенно нужны, о них беспокоятся. Думаю, и со мной ничего страшного не случится", - считает она.

Евгения Шевцова