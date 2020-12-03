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Среди тюменских добровольцев нет случаев отказа от вакцины

Общество, 16:38 03 декабря 2020

ИА Тюменская линия

Случаев отказа от участия в исследованиях препарата "ЭпиВакКорона" среди тюменских добровольцев, прошедших отбор, нет.

Как рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров, некоторые добровольцы отказались только на этапе информированного согласия. Возможно, не все поняли, что такое плацебо и как оно действует. В целом в исследованиях обычно участвуют около 95% записавшихся на отбор, это нормальная практика.

Те, кто уже получил прививки, определенное время после инъекции находятся в клинике под наблюдением. Важно исключить риск аллергической реакции на препарат. После они отправляются домой, и об их состоянии ежедневно узнают онлайн и по телефону.

"Нельзя сказать, что нежелательных реакций точно не должно быть. У ста добровольцев, которые участвовали в первом этапе исследований, не отметили серьезных последствий. Были исключения, но мы считаем, что они были связаны с исходными заболеваниями. Однако прогнозов все равно пока делать не можем", - заключил Иван Петров.

Евгения Шевцова

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# вакцина , исследование , коронавирус

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