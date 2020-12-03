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Врач назвала безопасные дыхательные упражнения после пневмонии

Общество, 09:40 03 декабря 2020

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Дыхательное упражнение по методу Бутейко – простой, но эффективный способ восстановления легких после вирусной пневмонии.

Как его делать, рассказала заместитель главного врача Многопрофильного консультативно-диагностического центра Лариса Темпель. Схема проста: вдох на две секунды, задержка дыхания на четыре секунды и еще четыре секунды на выдох. Начинать можно с двух-трех повторов утром и вечером, затем увеличивать количество повторов и подходов.

Также будет полезным ритмичное носовое дыхание. Дышать нужно с закрытым ртом, создавая себе сопротивление. Например, закрыть один носовой ход и попеременно дышать то левым, то правым носовым ходом. В зависимости от состояния практиковать упражнение можно по 30 секунд и постепенно увеличивать до минуты на каждый носовой ход. Всего можно выполнять от трех до шести подходов за один раз.

Оба упражнения можно делать как дома, так и и в стационаре. Можно записать техники на листок и держать в поле зрения, чтобы не забывать их выполнять.

Евгения Шевцова

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# врач , пневмония , упражнения

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