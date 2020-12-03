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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

С тюменскими участниками испытаний "ЭпиВакКороны" каждый день поддерживают связь

Общество, 15:32 03 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

За состоянием тюменских добровольцев, участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", следят каждый день.

Как рассказала инфекционист, иммунолог, аллерголог, заведующая кафедрой детских болезней Тюменского ГМУ Ольга Рычкова, с ними связываются онлайн и по телефону.

"Мы находимся на третьей фазе исследований. В первой фазе препарат испытали на лабораторных животных, во второй – на добровольцах. В итоге увидели, что вакцина переносится хорошо и антитела действительно формируются. Это значит, что привитые будут защищены от инфекции, а это самое главное достижение любой вакцины, независимо от производителя", - сказала она.

Напомним, прошедшие отбор тюменцы получили первые прививки 2 декабря. Через 21 день у них возьмут анализы и определят, начал ли формироваться иммунитет. Всего препаратом "ЭпиВакКорона" привьют 500 жителей региона.

Евгения Шевцова

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# вакцина , исследование , прививка

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