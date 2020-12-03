Тюменский медуниверситет готов участвовать в исследованиях других вакцин
Далее в сюжете Эксперт рассказал о преимуществе вакцины «ЭпиВакКорона»
Новосибирский центр "Вектор" пригласил Тюменский медицинский университет поучаствовать в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" среди подростков.
Об этом сообщила инфекционист, иммунолог, аллерголог, заведующая кафедрой детских болезней ТюмГМУ Ольга Рычкова. Она уточнила, что специалисты отзовутся на участие и в других исследованиях.
Напомним, Тюмень вошла в число регионов, где испытывают препарат "ЭпиВакКорона" на взрослом населении. В испытаниях участвуют 500 добровольцев, в том числе руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Евгения Шевцова