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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский медуниверситет готов участвовать в исследованиях других вакцин

Общество, 15:54 03 декабря 2020

ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Эксперт рассказал о преимуществе вакцины «ЭпиВакКорона»

Новосибирский центр "Вектор" пригласил Тюменский медицинский университет поучаствовать в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" среди подростков.

Об этом сообщила инфекционист, иммунолог, аллерголог, заведующая кафедрой детских болезней ТюмГМУ Ольга Рычкова. Она уточнила, что специалисты отзовутся на участие и в других исследованиях.

Напомним, Тюмень вошла в число регионов, где испытывают препарат "ЭпиВакКорона" на взрослом населении. В испытаниях участвуют 500 добровольцев, в том числе руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Евгения Шевцова

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# вакцина , исследование , ТюмГМУ

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