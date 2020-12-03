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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперт рассказал о преимуществе вакцины "ЭпиВакКорона"

Общество, 16:05 03 декабря 2020

ИА Тюменская линия

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Вакцина против COVID-19 "ЭпиВакКорона" не требует особых условий хранения, и это одно из серьезных ее преимуществ.

Об этом рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров. Некоторые зарубежные вакцины, по его словам, можно хранить только при минус 70 градусах. "ЭпиВакКорона" требует от двух до восьми градусов – такие условия может обеспечить обычный холодильник.

"Вакцина выглядит как бесцветная жидкость в ампуле. Доставляют ее курьером, с журналом регистрации температуры. Мы ежедневно регистрируем температуру в местах хранения, чтобы не выйти за диапазон, рекомендованный производителем", - отметил Иван Петров.

Он напомнил, что препарат содержит синтетически образованные пептиды белка вируса, к которому и будут вырабатываться антитела. Вакцину испытали на лабораторных животных, после – на добровольцах. Сейчас идут пострегистрационные исследования препарата, всего в них поучаствуют 3 тыс. россиян, из них 500 – в Тюменской области.

Евгения Шевцова

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# вакцина , исследование , хранение

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