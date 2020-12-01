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Аэропорт в Тобольске поможет привлечь туристов, считает Владимир Якушев

Политика, 13:19 13 декабря 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Открытие аэропорта в Тобольске, строительство которого осуществляется СИБУРом, сделает город привлекательней для туристов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Конечно, мы получаем синергетический эффект. Меняется среда, появляются туристы. Поэтому однозначно, что эффект от этого будет", - отметил полпред.

В рамках реализации проекта уже введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома, а также навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Идет строительство здания аэропорта и хозяйственных сооружений.

Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны, ее параметры позволят принимать самолеты средней дальности.

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