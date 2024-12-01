Подготовку Тюмени к Новому году и Рождеству обсудили городские депутаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие главной городской ёлки на площади 400-летия Тюмени станет центральным событием в череде многочисленных мероприятий, запланированных в областном центре к Новому году. Об этом депутатам на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению рассказала руководитель департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.

Она сообщила, что начало программы запланировано на 17 часов. До 8 января на площади будет работать резиденция Деда Мороза, каждый день учреждения культуры будут проводить интерактивные программы. А 30 декабря впервые по улицам Тюмени проедет "поющий автобус".

По её словам, не останется без внимания и категория детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этих ребят в молодёжном театре "Ангажемент", а также на базе домов культуры "Торфяник", "Водник" и "Современник" будут организованы новогодние праздничные программы.

Депутат Юрий Коновалов обратил внимание на необходимость обновить новогоднее оформление в некоторых уголках города, например, украшение ёлки, установленной у библиотеки на Червишевском тракте, не менялось уже несколько лет и утратило нарядный вид.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что в этом году мотивы праздничного оформления города отличаются от прошлых лет. "Стало больше молодёжного направления, а также исторического, всего, что так или иначе связано с историей города", - рассказал он.

"Также я не помню, чтобы у нас в городе было так много катков, причём несколько муниципальных, где можно покататься бесплатно на своих коньках, - добавил Степан Михайлович. – Хорошо поработали в этом направлении и благотворители, и цены на таких катках доступные".

Он подчеркнул, что сегодня тюменцы объединены заботой о будущей победе и поэтому особая поддержка и внимание нужны тем, кто в них нуждается.

"Радует, что к Новому году будет много мероприятий, связанных с поддержкой семей участников специальной военной операции, - подытожил депутат. - Однако при этом важно сохранить радость праздника, чтобы он стал символом надежды и единства".

Николай Ступников