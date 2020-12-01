Пьяный водитель устроил ДТП, убегая от инспекторов

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель убегал от сотрудников ДПС на автомобиле Nissan на автодороге Тюмень - Омск. Погоня закончилась для водителя и его пассажира в больнице, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобилист не подчинился требованиям автоинспекторов об остановке и на большой скорости попытался скрыться от патрульного автомобиля, неоднократно нарушая ПДД и подвергая опасности других участников движения.

На 18-м километре водитель не справился с управлением и его машина въехала в бетонный блок. Получили травмы сам 29-летний водитель и его пассажир. Оба доставлены в больницу. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.