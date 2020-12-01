Сброшенные в канализацию тряпки и салфетки привели к остановке фильтров
Сброс мусора стал причиной внеплановой остановки оборудования цеха очистки сточных вод на техническое обслуживание, сообщает тюменский Водоканал.
Рассчитанная на удержание мелкого мусора перфорированная решетка не могла нормально функционировать из-за салфеток и тряпок, которые в сетях собрались в большой ком.
"Решетки были установлены в начале этого года. Такое оборудование эффективно применяется и хорошо зарекомендовало себя во многих странах", - рассказал начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.
На работу сооружений инцидент не повлиял - на объекте для таких целей предусмотрено дополнительное оборудование. Но теперь специалисты предприятия вынуждены проводить техническое обслуживание, на которое потребуется время и средства.
Влажная туалетная бумага и синтетические салфетки, которые тюменцы смывают в унитаз, собираются в комки и приводят к засорам на сетях, забивает насосы. Сначала 2020 года специалистами тюменского водоканала устранен 5 тыс. 071 засор.
Водоканал напоминает тюменцам, что нельзя выбрасывать в канализацию тряпки, салфетки, жир, наполнители туалета для животных, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор.