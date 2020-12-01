Сброшенные в канализацию тряпки и салфетки привели к остановке фильтров

| Фото: Водоканал | Фото: Водоканал

Сброс мусора стал причиной внеплановой остановки оборудования цеха очистки сточных вод на техническое обслуживание, сообщает тюменский Водоканал.

Рассчитанная на удержание мелкого мусора перфорированная решетка не могла нормально функционировать из-за салфеток и тряпок, которые в сетях собрались в большой ком.

"Решетки были установлены в начале этого года. Такое оборудование эффективно применяется и хорошо зарекомендовало себя во многих странах", - рассказал начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.

На работу сооружений инцидент не повлиял - на объекте для таких целей предусмотрено дополнительное оборудование. Но теперь специалисты предприятия вынуждены проводить техническое обслуживание, на которое потребуется время и средства.

Влажная туалетная бумага и синтетические салфетки, которые тюменцы смывают в унитаз, собираются в комки и приводят к засорам на сетях, забивает насосы. Сначала 2020 года специалистами тюменского водоканала устранен 5 тыс. 071 засор.

Водоканал напоминает тюменцам, что нельзя выбрасывать в канализацию тряпки, салфетки, жир, наполнители туалета для животных, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор.