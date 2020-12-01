165 новых случаев коронавируса подтвердили в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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У 165 человек выявили COVID-19 в Тюменской области. Всего в России за последние сутки подтвердилось 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федаральный оперативный штаб.

19,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 тыс. 158 человек.

В Москве заразились 7 тыс. 237 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 760, в Московской области - 1 тыс. 498.

В Свердловской области 400 новых случаев, в Челябинской области - 309, в Ханты-Мансийском автономном округе - 219, на Ямале - 186, в Курганской области - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 906 тыс. 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 тыс. 912 летальных исходов, выздоровело 2 млн 319 тыс. 520 человек.