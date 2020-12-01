Более 1,4 млн тестов на коронавирус сделали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Треть тюменцев на удаленке готовы поставить прививку от COVID-19

1 млн 457 тыс. 151 тест на коронавирус сделали в Тюменской области с начала пандемии, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

За прошедшую неделю провели почти 40 тыс. тестов на COVID-19, охват тестированием за последние 7 дней составил 361 человек на 100 тыс. населения.

Исследования на COVID-19 проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться здесь.

Вопросы, связанным с тестированием, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать ежедневно с 8 до 22 часов по телефону 8-904-492-92-30.