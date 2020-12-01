Более 1,4 млн тестов на коронавирус сделали в Тюменской области
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1 млн 457 тыс. 151 тест на коронавирус сделали в Тюменской области с начала пандемии, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
За прошедшую неделю провели почти 40 тыс. тестов на COVID-19, охват тестированием за последние 7 дней составил 361 человек на 100 тыс. населения.
Исследования на COVID-19 проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться здесь.
Вопросы, связанным с тестированием, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать ежедневно с 8 до 22 часов по телефону 8-904-492-92-30.