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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Треть тюменцев на удаленке готовы поставить прививку от COVID-19

Общество, 18:16 21 декабря 2020

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

29% жителей Тюменской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис.

Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru. 55% опрошенных тюменцев не готовы вакцинироваться, остальные затруднились ответить.

15% работающих жителей УФО рассказали, что их работодатель проводит тестирование абсолютно всех сотрудников на COVID-19, еще 17% - что тестирование проходит выборочно. В большинстве случаев тестирование на COVID-19 проводится за счет компании, только 13% рассказали, что их работодатель обязывает сотрудников делать исследование за свой счет.

Лишь 9% жителей Тюменской области считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 59% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.

31% респондентов из Тюменской области предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, еще 25% - зарубежной, если в следующем году появится такая возможность. 19% сообщили, что не будут делать прививку, остальные пока не определились.

Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

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# вакцина , коронавирус

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