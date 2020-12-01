Хоккей с мячом и в валенках: тюменцы играют прямо во дворах

Капитаны двора во Вконтакте Капитаны двора во Вконтакте

Хоккей с мячом для жителей района Патрушева в Тюмени организовали волонтеры проекта "Капитаны двора". Мальчишки и девчонки, а также их родители смогли попробовать себя в тактике и стратегии игры.

Капитаны двора поблагодарили и детей, и родителей за участие в состязании. Позитивным настроением зарядились все без исключения.

В Ялуторовске на ледовой площадке у Молодежного центра прошел новогодний турнир по хоккею в валенках.

"В нашем турнире, который мы возобновили через год, приняло участие три команды: школа №2, школа №3, сборная "Старт". Турнир проводился в круговую, то есть каждая команда сыграла между собой, состав команды был четыре человека: три в поле и вратарь, участники до 18 лет", - рассказал организатор состязаний, специалист по работе с молодежью Дмитрий Абатуров.

Победителя и призеров отметили грамотами, сладкими подарками и билетами в городской кинотеатр.

По словам Дмитрия Абатурова, интерес школьников к занятиям хоккеем растет. Поэтому Молодежный центр Ялуторовска первым в городе организовал работу катка. Ребята с округи встречаются на нем, тренируются, готовятся к новым играм.

Анжела Лебедева