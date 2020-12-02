Ялуторовские хоккеисты тренируются на свежем воздухе

Молодежный центр Ялуторовска Молодежный центр Ялуторовска

Ялуторовские хоккеисты тренируются на катке по ул. Свердлова, 51. Его запустили 20 ноября, что на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Рабочие Молодежного центра и спортсмены из дворовых команд участвовали в создании ледовой площадки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист по работе с молодежью, инструктор по работе с дворовыми командами Дмитрий Абатуров.

Хоккеисты разного возраста занимаются на первой ледовой площадке Ялуторовска с 12 до 20 часов. Их не останавливает даже 20-градусный мороз. За соблюдением всех требований, норм и правил поведения следят физинструкторы Молодежного центра города.

По словам Дмитрия Абатурова, обновлением катка занимается подрядная организация. Сегодня в Ялуторовске идет работа по обустройству новых кортов, в основном они появятся у спортивных учреждений.

Молодежный центр Ялуторовска Молодежный центр Ялуторовска

В конце декабря в Ялуторовске пройдут соревнования по хоккею в валенках на призы Деда Мороза.

"В 2018 году в нашем турнире участвовали семь сборных, в этот раз может быть больше, так как интерес к этому вижу спорта у ялуторовчан большой", - отметил Абатуров.

94 человека в возрасте от 12 до 27 лет входят в состав дворовых команд Ялуторовска и занимаются у Дмитрия Абатурова. Школьники сейчас находятся на дистанционном обучение, с остальными он проводит тренировки по футболу. Кто-то из любителей спорта успевает попробовать силы еще и в хоккее.

Анжела Лебедева