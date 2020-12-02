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Ялуторовские хоккеисты тренируются на свежем воздухе

Спорт, 18:16 01 декабря 2020

Молодежный центр Ялуторовска

Ялуторовские хоккеисты тренируются на катке по ул. Свердлова, 51. Его запустили 20 ноября, что на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Рабочие Молодежного центра и спортсмены из дворовых команд участвовали в создании ледовой площадки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист по работе с молодежью, инструктор по работе с дворовыми командами Дмитрий Абатуров.

Хоккеисты разного возраста занимаются на первой ледовой площадке Ялуторовска с 12 до 20 часов. Их не останавливает даже 20-градусный мороз. За соблюдением всех требований, норм и правил поведения следят физинструкторы Молодежного центра города.

По словам Дмитрия Абатурова, обновлением катка занимается подрядная организация. Сегодня в Ялуторовске идет работа по обустройству новых кортов, в основном они появятся у спортивных учреждений.

Молодежный центр Ялуторовска

В конце декабря в Ялуторовске пройдут соревнования по хоккею в валенках на призы Деда Мороза.

"В 2018 году в нашем турнире участвовали семь сборных, в этот раз может быть больше, так как интерес к этому вижу спорта у ялуторовчан большой", - отметил Абатуров.

94 человека в возрасте от 12 до 27 лет входят в состав дворовых команд Ялуторовска и занимаются у Дмитрия Абатурова. Школьники сейчас находятся на дистанционном обучение, с остальными он проводит тренировки по футболу. Кто-то из любителей спорта успевает попробовать силы еще и в хоккее.

Анжела Лебедева

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# ледовая площадка , Молодежный центр , хоккей , Ялуторовск

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