Ялуторовские хоккеисты тренируются на свежем воздухе
Ялуторовские хоккеисты тренируются на катке по ул. Свердлова, 51. Его запустили 20 ноября, что на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Рабочие Молодежного центра и спортсмены из дворовых команд участвовали в создании ледовой площадки.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист по работе с молодежью, инструктор по работе с дворовыми командами Дмитрий Абатуров.
Хоккеисты разного возраста занимаются на первой ледовой площадке Ялуторовска с 12 до 20 часов. Их не останавливает даже 20-градусный мороз. За соблюдением всех требований, норм и правил поведения следят физинструкторы Молодежного центра города.
По словам Дмитрия Абатурова, обновлением катка занимается подрядная организация. Сегодня в Ялуторовске идет работа по обустройству новых кортов, в основном они появятся у спортивных учреждений.
В конце декабря в Ялуторовске пройдут соревнования по хоккею в валенках на призы Деда Мороза.
"В 2018 году в нашем турнире участвовали семь сборных, в этот раз может быть больше, так как интерес к этому вижу спорта у ялуторовчан большой", - отметил Абатуров.
94 человека в возрасте от 12 до 27 лет входят в состав дворовых команд Ялуторовска и занимаются у Дмитрия Абатурова. Школьники сейчас находятся на дистанционном обучение, с остальными он проводит тренировки по футболу. Кто-то из любителей спорта успевает попробовать силы еще и в хоккее.
Анжела Лебедева