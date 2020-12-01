Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области ниже среднероссийского

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области составил 1 тыс. 465 случаев на 100 тыс. населения, он в 1,4 раза ниже, чем по России, сообщила на заседании оперативного штаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"На сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации, но прогнозируем на декабрь некоторый прирост заболеваемости", – отметила она.

С 1 по 24 декабря зарегистрировано 2 тыс. 827 случаев заболевания COVID-19. В ноябре было 4 тыс. 878 случаев, в октябре – 3 тыс. 962 случая.

Чаще всего - 94%- болеют взрослое население региона, на первом месте – возрастная группа 65+. Завозных случаев всего 3%, в основном заражаются COVID-19 в семьях, по месту работы, в городском транспорте и общественных местах.

Охват тестированием на COVID-19 за неделю составил 346 на 100 тыс. населения. В среднем в сутки проводят 6 тыс. исследований.

С начала пандемии в области зарегистрированы 22 тыс. 254 случая заболевания COVID-19.