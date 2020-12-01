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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медики и учителя Ишима поставили прививку вакциной "Спутник V"

Общество, 12:36 25 декабря 2020

ОБ №4 Ишима

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130 медиков и учителей Ишима, Викуловского, Абатского и Бердюжского районов получили прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".

По информации Областной больницы №4, реализованы первые две партии вакцины. В медучреждение ожидают поступления еще 150 доз препарата.

Напомним, вакцинация проводится в два этапа. Повторные постановки вакцины в ишимской больнице начнутся 9 января.

ОБ №4 Ишима

До вакцинации все желающие привиться подписывают согласие и посещают медработника, который записывает интересуется самочувствием, хроническими заболеваниями и измеряет температуру.

Врачи отмечают, что после вакцинации в течение трех дней может подниматься температура до 38 и в этом случае нужно принимать парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты. Возможна боль в месте укола и ломота в теле. Информацию о всех возникших состояниях после прививки граждане заносят в дневники самонаблюдения на портале Госуслуг.

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# вакцинация , коронавирус

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