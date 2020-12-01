У 165 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 165 человек подтвердили коронавирусную инфекцию в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 29 тыс. 18 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

15,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 27 тыс. 397 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 315 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 751, в Московской области - 1 тыс. 576.

В Свердловской области выявили 403 случая, в Челябинской области - 311, в Ханты-Мансийском автономном округе - 228, в Ямало-Ненецком автономном округе - 175, в Курганской области - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 398 тыс. 254 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 тыс. 659 летальных исходов, выздоровели 2 млн 398 тыс. 254 человека.