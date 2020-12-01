Ролик тюменского студента о бездомных стал лучшим в Екатеринбурге

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистрант Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Роман Ковязин победил в региональном конкурсе молодежных работ по социальной рекламе в Екатеринбурге. Он стал лучшим в номинации "Права человека", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Мой видеоролик посвящен проблеме бездомных. В России они являются уязвимой категорией граждан и не получают широкой поддержки от государства. Во время пандемии их положение оказалось особенно бедственным. Ролик обращает внимание на истинные причины бездомности, а также рассказывает об организации, которая оказывает помощь", - говорит Роман Ковязин.

На проекте "Екатеринбург. Город Семи Историй" Роман стал частью творческой группы фильма "Витрум" в роли помощника продюсера: занимался организацией съемочного процесса, поиском партнеров, коммуникацией внутри команды. В итоге фильм был признан лучшим по версии зрителей, а также получил специальный приз "За вовлечение широкой аудитории на территории РФ и за ее пределами".

Тему бездомности Роман поднял и на федеральном конкурсе видеоиндустрии "Big Picture Festival" и стал победителем в номинации "Ультракороткий ролик". Также этот ролик занял призовое место на Всероссийском фестивале социальной рекламы "LIME".

Магистрант ТюмГУ также занимается научно-исследовательской деятельностью, имеет нескольких научных статей и стипендию Оксфордского Российского фонда 2019-2021 годов.