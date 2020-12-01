Назван размер среднего вклада в банках Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем вкладов физических лиц на территории УФО в январе – сентябре увеличился на 167 млрд руб – до 2 трлн 305 млрд рублей. Накопления жителей Уральского федерального округа за три квартала оценило Агентство по страхованию вкладов.

Наибольший прирост (на 34,1%) показали депозиты до востребования. Вклады со сроком размещения до года увеличились на 20,1%. Примечательно, что в январе – сентябре вклады свыше 3 млн руб. увеличились на 11% по сумме и на 5,3% по количеству счетов.

На 1 октября 2020 года средний размер вклада в банках, зарегистрированных в УФО, оценивался в 263,8 тыс. рублей. Зарегистрированных в Тюменской области – 252,5 тыс. рублей. Для сравнения: в Челябинской области – 161,9 тыс. рублей, в Свердловской области – 304,4 тыс. рублей, в ХМАО-Югре – 511,7 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".