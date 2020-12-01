Нарколог прокомментировала проект изменения порядка медосмотра водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психиатр-нарколог считает обязательным дополнительное обследование на злоупотребление алкоголем определенным категориям автомобилистов.

"Биохимический анализ крови при алкоголизме, на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), психологическое тестирование в обязательном порядке надо проводить людям, которые уже лишались водительского удостоверения за пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - пояснила врач психиатр-нарколог высшей категории, заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева. – А также людям, которые настаивают на своем праве пить, но при этом хотели бы управлять автомобилем".

Новые правила прохождения медкомиссии, приказ о которых наделал много шума еще в 2019 году, по словам Оксаны Конищевой вновь откладываются до 1 января 2022 года.

"К тому времени, я думаю, приказ изменится, и будет касаться только водителей из группы риска", - пояснила она.

В апреле 2019 года Минздрав вынес на общественное обсуждение новый порядок получения медсправки. В нем появилось обязательное требование на сдачу всеми водителями анализов мочи и крови в наркодиспансере. Мочу собирались брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день выпивает до состояния опьянения, то анализ это покажет.

Анализы стоят дорого. Первый - около 3 тыс. рублей, второй - около 6 тыс. Кроме того, делаются они небыстро. Таким образом, стоимость справки для водителя увеличивается в разы, а сроки ее получения растягиваются на неделю.

"У нас тогда очереди стояли на улице, - рассказала Оксана Конищева, - и мы выходили и объясняли положение вещей. Тогда мы из этой ситуации достойно вышли".