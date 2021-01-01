Волонтеры центра Synergy продолжат помогать оступившимся людям

| Фото: МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР SYNERGY | ТЮМЕНЬ | Фото: МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР SYNERGY | ТЮМЕНЬ

Молодежный волонтерский центр Synergy оказывает помощь пациентам реабилитационных центров, психоневрологических интернатов, детского наркологического отделения. О работе центра рассказала руководитель Валерия Агеева.

Одно из учреждений, которое волонтеры посещают постоянно – детское отделение областного наркологического диспансера. С многими подростками, часто попадающими в эту больницу, добровольцы уже подружились. Для юных пациентов волонтеры организовывают специальные квесты, играют с детьми в настольные игры.

Обязательны в маршруте Synergy - отделения центра "Милосердия".

"С ребятишками мы работаем в направлении этического просвещения. С взрослыми чуть сложнее: они считают себя отбросами, мы учим их понимать, что они часть общества и заслуживают право быть услышанными, заслуживают внимания к себе", – рассказала Валерия.

В пандемию Synergy сформировали штаб гуманитарной помощи, ее получили более 250 тюменцев из групп риска: малообеспеченные семьи, многодетные, люди, которые потеряли работу, пишет "Вслух.ру" .