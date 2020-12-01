В Тюменской области назвали основные причины аварийности на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти на 20% выросла аварийность на дорогах Тюменской области за минувшую неделю. В регионе произошло полсотни ДТП, в которых погибли 13 человек, еще 70 получили травмы.

Как отмечают в региональной ГИБДД, в преддверии Нового года тюменцы стали беспечнее на дорогах. Автомобилистов призывают быть осторожными за рулем.

"В 13 случаях водители превысили скорость на зимней дороге. Восемь аварий произошли из-за выезда на встречную полосу, пять – из-за несоблюдения дистанции. Четыре ДТП совершили пьяные автомобилисты, еще четыре – водители без прав. Три аварии произошли по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, 26 декабря два человека погибли в аварии на 10-м км автодороги Ялуторовск – Ярково. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Rio. Погибли жители Ялуторовского района – 63-летний водитель Nissan и 55-летняя пассажирка другой машины.

Инна Пахомова