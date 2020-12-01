Логинов и Гараничев поборются за награды январских этапов Кубка мира по биатлону

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира, сообщает Союз биатлонистов России.

Также на старт гонок в немецком Оберхофе выйдут Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков. Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске, Игорь Малиновский является лидером Кубка России, а Антон Бабиков выбран тренерским решением.

Еще один тюменец Евгений Идинов вошел в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. Они пройдут в немецком Арбере. Там же выступят две тюменские биатлонистки - Татьяна Акимова и Ольга Мощенкова.