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Логинов и Гараничев поборются за награды январских этапов Кубка мира по биатлону

Спорт, 17:23 28 декабря 2020

СБР | Фото: СБР

Тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира, сообщает Союз биатлонистов России.

Также на старт гонок в немецком Оберхофе выйдут Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков. Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске, Игорь Малиновский является лидером Кубка России, а Антон Бабиков выбран тренерским решением.

Еще один тюменец Евгений Идинов вошел в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. Они пройдут в немецком Арбере. Там же выступят две тюменские биатлонистки - Татьяна Акимова и Ольга Мощенкова.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев

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