Агентство "Тюменская линия" получило благодарственные письма проекта "Путевка в жизнь"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Редакции информационного агентства "Тюменская линия" и корреспонденту Инне Пахомовой вручили благодарственные письма от Тюменского регионального совета местного самоуправления – организатора социального проекта "Путевка в жизнь".

30 декабря в мультицентре "Контора пароходства" состоялось мероприятие, на котором подвели итоги уходящего года и рассказали о планах. Организаторы раздали благодарственные письма спортивным организациям, творческим объединениям, с которыми сотрудничают. Не остались без внимания и информационные партнеры.

Редакции ИА "Тюменская линия" вручили сертификат, подтверждающий, что СМИ является постоянным партнером проекта и благодарственное письмо. Отдельное благодарственное письмо получила корреспондент ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, освещающая события "Путевки в жизнь".

"Путевка в жизнь" – хороший проект, благодаря которому дети и подростки льготной категории и групп особого внимания получают прекрасную возможность посещать спортивные, хореографические и иные специи совершенно бесплатно. Это здорово, что спорт становится доступным, что дети находят для себя любимые занятия, возможно, в будущем они захотят связать свои жизни именно со смешанными единоборствами, гиревым спортом, танцами, пением или другими направлениями. Мы рады рассказывать жителям региона о новостях проекта "Путевка в жизнь". Желаем, чтобы проект расширялся в 2021 году и к нему присоединялись новые спортивные клубы, творческие кружки и секции", – сказала Инна Пахомова.