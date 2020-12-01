Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сладковском районе

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, с места происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, с места происшествия.

Два человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Красивое Сладковского района. ЧП произошло в ночь на 31 декабря, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В этом пожаре погибли женщина 1959 года рождения и мужчина 1972 года рождения. Сообщение о возгорании поступило в 00 часов 14 минут, пожарные прибыли спустя 20 минут. К этому времени огнем был охвачен весь дом, газ к дому не подведен, было печное отопление. Пожар был локализован в 00 часов 41 минуту. Ранее погибшие были проинструктированы о мерах пожарной безопасности, они допустили их нарушение", - рассказала врио начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области Елена Григорьева.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления: установите в доме дымоизвещатели. В случае возгорания они предупредят вас звуковым сигналом, что позволит вовремя покинуть зону опасности.