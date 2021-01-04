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Водитель иномарки погиб при столковении с "КамАЗом" в Тюмени

Происшествия, 12:51 04 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

56-летний водитель автомобиля Nissan погиб на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и Тульская в Тюмени 4 января. Движение на этом участке ограничено.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом" дорожной службы, совершающим разворот на перекрестке на разрешающий сигнал светофора", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как отмечают в ГИБДД, движение на ул. 50 лет ВЛКСМ частично ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение вручную.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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