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В Тюменской области женщина избила сына за прогулку в мороз

Происшествия, 20:27 05 января 2021

фото "Тюменская линия"

Женщина из села Вагай избила своего трехлетнего сына за то, что он вышел раздетым на улицу в мороз, сообщает Следственное управление СК по Тюменской области.

Следователи проводят доследственную проверку. Известно, что 2 января 2021 года мальчик выходил раздетым на улицу в мороз. По этой причине мать нанесла ребенку побои, и он два дня пролежал дома. С 31 декабря 2020 года женщина и сожитель отмечали новогодние праздники и распивали спиртное.

Сейчас малыш находится в больнице в тяжелом состоянии. Вместе с ним к врачам попал еще один ребенок 2016 года рождения. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

В ходе проверки они изучат условия жизни и воспитания детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# алкоголь , Вагай , дети , жестокость

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