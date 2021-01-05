В Тюменской области в 2020 году создали более 14 тысяч новых рабочих мест

Агентство стратегических инициатив Агентство стратегических инициатив

Более 14 тыс. новых рабочих мест создали в Тюменской области в 2020 году в рамках региональной госпрограммы содействия занятости населения, сообщил заместитель губернатора Владимир Сысоев в ходе онлайн-заседания президиума регионального правительства, которое провел в конце декабря глава региона Александр Моор.

В том числе для для людей с ограниченными возможностями создано более 4,5 тыс. рабочих мест.

В рамках реализованных в области инвестиционных проектов и региональных госпрограмм поддержки предпринимательства и развития промышленности создали 20 тыс. рабочих мест. Кроме того, появились более 17 тыс. самозанятых.

В 2021 году в рамках инвестпроектов планируется, что банк вакансий увеличится на 2,5 тыс.

На 1 января 2020 года было заявлено более 21 тыс. рабочих мест, а по данным на 23 декабря - уже более 33 тыс. При этом, количество вакансий в Тюменской области значительно выше числа безработных.

"Речь должна идти не только о создании новых рабочих мест в региональной экономике, но и о сохранении уже имеющихся. Только тогда мы сможем реально прирастать рабочими местами и налогами", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко