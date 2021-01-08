Противопожарные рейды проходят в Тюменском районе

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Профилактический противопожарный рейд провели специалисты МЧС России по Тюменской области в поселке Богандинский Тюменского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям частных домов напомнили о мерах пожарной безопасности в быту, рассказали о причинах возникновения пожара в доме и вручили памятки. Особое внимание уделили многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам и жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По словам специалистов, пожары в жилых домах происходят чаще всего из-за неосторожного обращения с огнем, неправильного использования нагревательных приборов, нарушения правил эксплуатации электропроводки, печей и газовых плит. Зачастую причиной возгораний становится детская шалость с огнем.