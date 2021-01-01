Тоболяк ранил ножом бывшую возлюбленную

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Молодого человека, ранившего ножом девушку, задержали полицейские в Тобольске. Как выяснили оперативники, нетрезвый местный житель решил выяснить отношения с бывшей возлюбленной, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Информация о 32-летней женщине, госпитализированной с ножевыми ранениями, поступила в дежурную часть тобольской полиции из областной больницы. Сотрудники полиции установили, что травмы пострадавшей нанес ее бывший сожитель.

Вскоре подозреваемого 1998 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что пара поссорилась. Злоумышленник достал нож и ударил женщину три раза в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Освидетельствование показало, что задержанный пьян.

Свою вину тоболяк признал. По решению суда он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.