Водителя заглохшего грузовика спасли от морозов на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Водителя грузового автомобиля MAN спасли от морозов сотрудники МЧС на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Участком районе 11 января.

Вызов поступил в 23 часа 44 минуты. Мужчине потребовалась помощь в обогреве на 478-м км пути.

"Водителя доставили до ближайшей гостиницы. В 0 часов 22 минуты работы были закончены", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Автомобиль оставили на месте. Водитель решил воспользоваться услугами частных лиц по обогреву машины. Помощь сотрудников МЧС ему больше не понадобилась.

Инна Пахомова