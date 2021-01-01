В музеях Тюменской области в новогодние каникулы побывали 55 тысяч человек

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55 тыс. человек посетили музеи Тюменской области за новогодние каникулы. Из них 28 тыс. человек побывали на экскурсиях и выставках Тобольского музея-заповедника.

Итоги работы учреждений культуры региона с 1 по 10 января подвела директор департамента культуры Елена Майер в Instagram.

"За время новогодней кампании жители Тюменской области еще раз доказали, что искренне любят искусство", - подчеркнула она.

Актеры Тюменского драматического театра сыграли 63 спектакля, которые посмотрели 18 тыс. человек. В Тюменском театре кукол показали 74 постановки для более 9,5 тыс. зрителей. На сцене ДК "Нефтяник" театр "Русская песня" выступил со сказкой-мюзиклом "Новогодние приключения Колобка". На ней побывали более 3 тыс. тюменцев.

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова порадовал 6 тыс. тоболяков и гостей города 29 спектаклями. 7,5 тыс. жителей области онлайн и оффлайн посетили мероприятия ДНК "Строитель".

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Анжела Лебедева