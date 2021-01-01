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Безработный тюменец попался с наркотиками

Происшествия, 14:53 18 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюмени.

Наряд патрульно-постовой службы ночью задержал на ул. Олимпийской 20-летнего безработного жителя города. У молодого человека изъяли сверток с девятью граммами наркотического вещества. Злоумышленник пытался сделать закладку с наркотиками в подъезде дома.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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# наркотики

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