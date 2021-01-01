Безработный тюменец попался с наркотиками
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Молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюмени.
Наряд патрульно-постовой службы ночью задержал на ул. Олимпийской 20-летнего безработного жителя города. У молодого человека изъяли сверток с девятью граммами наркотического вещества. Злоумышленник пытался сделать закладку с наркотиками в подъезде дома.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.