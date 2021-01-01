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В Тюмени на кольцевой развязке из-за аварии не работает светофор

Происшествия, 10:00 20 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Светофор не работает на кольцевой развязке улиц 50 лет Октября и Мельникайте в Тюмени 20 января. Движение регулируют инспекторы ГИБДД.

"19 января на кольце водитель автомобиля Lada Granta, которому стало плохо за рулем, потерял управление и столкнулся с Volvo. После удара машина въехала в ящик с контроллером светофорного объекта", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Восстановлению контроллер не подлежит. На установку и тестирование нового, по оценке специалистов, уйдет около 20 часов. Работы начались вечером 19 января.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителей просят быть внимательными на перекрестке, либо объехать его стороной.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , светофоры

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