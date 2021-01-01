В Тюмени на кольцевой развязке из-за аварии не работает светофор

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Светофор не работает на кольцевой развязке улиц 50 лет Октября и Мельникайте в Тюмени 20 января. Движение регулируют инспекторы ГИБДД.

"19 января на кольце водитель автомобиля Lada Granta, которому стало плохо за рулем, потерял управление и столкнулся с Volvo. После удара машина въехала в ящик с контроллером светофорного объекта", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Восстановлению контроллер не подлежит. На установку и тестирование нового, по оценке специалистов, уйдет около 20 часов. Работы начались вечером 19 января.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителей просят быть внимательными на перекрестке, либо объехать его стороной.

Инна Пахомова