ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году

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29,4 тыс. автомобилей в 60 регионах страны передал клиентам ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) в 2020 г. Больше половины нового автопарка составил легковой транспорт (57%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (34%), 6% - на автобусы и 3% - на спецтехнику. Четверть от всех сделок компании с автотранспортом была подписана с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга.

Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – треть от общего числа, при этом доля региональных продаж немного увеличилась по сравнению с 2019 годом (на 2%). В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Астрахань (55% к предыдущему году), Омск (29%) и Архангельск (27%).

В течение прошедшего периода компания активно развивала работу в сегменте спецтехники, в результате клиенты взяли в лизинг на 15% машин больше, чем в 2019 году. Наибольшей популярностью у них пользовалась техника марок "Беларус", JCB, SDLG и Komatsu.

В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг наибольшую динамику показал грузовой сегмент, который включает также легкий коммерческий транспорт. Продажи в этой категории выросли на 50% за год, а самыми крупными стали сделки с Почтой России по передаче 1162 автомобилей Lada Largus, признанная лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии "Лизинговая сделка года", и 116 грузовиков КамАЗ. Самыми популярными марками в этой категории техники стали ГАЗ, КамАЗ, Lada, Ford и УАЗ.

В розничном бизнесе компании самый массовый сегмент - легковой транспорт – продемонстрировал устойчивость в условиях пандемии, продажи машин остались практически на уровне 2019 года. Наибольшую долю продаж в этом портфеле ВТБ Лизинг составили внедорожники и кроссоверы – 42%. На втором месте традиционно находятся седаны - 36%. Универсалы занимают третье место с 10% от продаж всех легковых ТС, на четвертом – минивэны (5%). Менее популярны в прошедшем году стали лифтбэк и хэтчбэк (в среднем 3%). Купе, кабриолеты и родстеры вновь оказались внизу списка.

В сегменте легковых автомобилей решающее влияние на популярность марок оказала программа льготного лизинга Минпромторга, действие которой впервые было расширено на машины для такси. Благодаря скидке на аванс клиенты чаще всего выбирали именно те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки. Первое место здесь традиционно занимает Lada – 18% всех легковых ТС, при этом ВТБ Лизинг даже увеличил продажи этой марки в 2020 году. Практически так же у клиентов компании популярна KIA – 13%. Впервые на третье место поднялся Volkswagen (11%), поскольку модель Polo попала в зону действия программы Минпромторга, и многие клиенты компании из сегмента такси воспользовались этой возможностью, чтобы выгодно обновить или пополнить свои парки.

"Мы ожидаем, что в 2021 году сегмент автолизинга будет расти, сегодня это один из главных драйверов рынка. Даже в непростых условиях 2020 года наш автомобильный бизнес продемонстрировал высокую устойчивость к факторам турбулентности. Мы смогли оперативно перестроить процессы, улучшали продуктовое предложение, активно развивали онлайн-каналы. Продолжаем эффективно сотрудничать с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Особо хочу отметить, что в третьем-четвертом квартале полностью восстановился спрос на приобретение автомобилей такси, в итоге показатели этого сегмента в нашем портфеле кратно увеличились по сравнению с прошлым годом несмотря на почти полное отсутствие сделок с такси во втором квартале", - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.