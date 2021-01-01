  • 22 января 202122.01.2021пятница
  • USD73,3694
    EUR88,9677
  • В Тюмени -30..-32 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пассажиры экстренно севшего в Нижневартовске самолета вылетели в Новосибирск резервным рейсом

Общество, 21:29 22 января 2021

авиакомпания Сибирь во ВКонтакте | Фото: авиакомпания Сибирь во ВКонтакте

Пассажиры воздушного суда Embraier-170 авиакомпании "Сибирь", которое сегодня произвело экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска, вылетели резервным бортом в 20 часов 43 минуты 22 января в Новосибирск, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, самолет SBI 5336 сообщением Новый Уренгой - Новосибирск вынужденно сел в Нижневартовске 22 января. Причина - отказ датчиков системы шасси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиакомпания Сибирь , вынужденная посадка , самолет , Уральская транспортная прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:37 22.01.2021Тюменцам рассказали о роли добровольцев в борьбе с пожарами в муниципалитетах
22:26 22.01.2021Есенгалий Ибраев: нужно оградить детей от мерзавцев в соцсетях и чатах
21:29 22.01.2021Пассажиры экстренно севшего в Нижневартовске самолета вылетели в Новосибирск резервным рейсом
20:41 22.01.2021Тюменцам напомнили об ответственности за участие в незаконных митингах