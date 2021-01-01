Пассажиры экстренно севшего в Нижневартовске самолета вылетели в Новосибирск резервным рейсом
| Фото: авиакомпания Сибирь во ВКонтакте
Пассажиры воздушного суда Embraier-170 авиакомпании "Сибирь", которое сегодня произвело экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска, вылетели резервным бортом в 20 часов 43 минуты 22 января в Новосибирск, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Напомним, самолет SBI 5336 сообщением Новый Уренгой - Новосибирск вынужденно сел в Нижневартовске 22 января. Причина - отказ датчиков системы шасси.